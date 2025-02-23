شاهد.. محمد رمضان يفاجئ جامع قمامة بـ 100 ألف جنيه

أظهر مقطع فيديو الفنان المصري محمد رمضان وهو يقوم بتوزيع "رزم" الأموال على أحد الأشخاص في الشارع، وسط تجمهر كبير حوله.

وأبان الفيديو، رمضان يصافح رجل بعد أن منحه المال وقام بتقبيله واحتضانه، وبعدها منحه أفراد الحراسة سترة حمراء، قام رمضان بوضعها على كتف الشخص بعد منحه المال، وسط تفاعل عدد كبير من الجمهور.