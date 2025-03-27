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شاهد لحظة القبض على مفتي بشار الأسد أثناء محاولة هروبه خارج سوريا

شاهد لحظة القبض على مفتي بشار الأسد أثناء محاولة هروبه خارج سوريا

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الخميس، 27-03-2025 11:39 ص

 

 

 

أعلنت وزارة الداخلية السورية اعتقال أحمد حسون، المفتي السابق لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، أثناء محاولته الفرار من البلاد.

وقالت المصادر إن الأمن العام ألقى القبض على المفتي السابق بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة.

وجاء تأكيد اعتقال حسون بعد ورود أنباء عن القبض عليه في مطار دمشق الدولي أثناء محاولته مغادرة البلاد، دون تحديد الوجهة التي كان يعتزم السفر إليها.

وأثار ظهور أحمد حسون الشهر الماضي، حالة من الغضب والجدل بين السوريين، حيث تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي في سوريا صورًا ومقاطع فيديو تُظهره وهو يتجول في مدينة حلب التي ينحدر منها وكان يقطن فيها.

وانطلقت بعدها دعوات عبر وسائل التواصل تطالب بمحاسبته، وطالب مواطنون سوريون بتقديمه للعدالة ومحاسبته على ما وصفوه بـ"مشاركته ودعمه لجرائم الحرب التي ارتكبها النظام المخلوع ضد السوريين".

وتحدث مدونون وقتها عن وجوب محاكمة حسون محاكمة عادلة وعلنية، مؤكدين أن دماء الشهداء لا تذهب سُدى.

وتساءل العديد من السوريين: كيف يمكن لشخص كان يُفتي لنظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد بقتل الشعب بالقنابل والصواريخ والبراميل المتفجرة أن يكون حرًا طليقًا؟

كما تداول رواد العالم الافتراضي مقاطع قديمة لحسون، كان يحرض فيها على قتل الثوار الذين خرجوا ضد بشار الأسد عام 2011.


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