سيول تضرب هذه المناطق في مصر.. وفزع بين السكان

السبت، 05-09-2020
09:38 م
الطيب حسين
واجهت قرية النصر في محافظة البحر الأحمر
، مساء اليوم، جريان سيول
على طريق قنا - سفاجا
.
وتسببت السيول
في وجود حالة من الفزع بين سكان المناطق الجبلية.
وأوضحت المصادر أن السيول
جرت على بعد 3 كيلومترات من قرية النصر بالكيلو 85 بطريق قنا - سفاجا
، بمحافظة البحر الأحمر
.
وأضافت أن السيول
كانت متوسطة، وبدأت بسقوط الأمطار، ومن المتوقع ازدياد غزارتها خلال الساعات المقبلة بالمناطق الجبلية الواصلة بين طريق قنا - سفاجا
، بالقرب من قرية النصر التابعة لمجلس مدينة سفاجا
بحسب "روسيا اليوم".
وأعلنت أجهزة مجلس مدينة سفاجا
، برئاسة هدى المغربي، درجة الاستعداد تحسبا لوصول السيول
للطريق أو المناطق السكنية البدوية القريبة من المنطقة.