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سيول تضرب هذه المناطق في مصر.. وفزع بين السكان

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سيول
 
السبت، 05-09-2020 09:38 م الطيب حسين
واجهت قرية النصر في محافظة البحر الأحمر، مساء اليوم، جريان سيول على طريق قنا - سفاجا.

وتسببت السيول في وجود حالة من الفزع بين سكان المناطق الجبلية.

وأوضحت المصادر أن السيول جرت على بعد 3 كيلومترات من قرية النصر بالكيلو 85 بطريق قنا - سفاجا، بمحافظة البحر الأحمر.

وأضافت أن السيول كانت متوسطة، وبدأت بسقوط الأمطار، ومن المتوقع ازدياد غزارتها خلال الساعات المقبلة بالمناطق الجبلية الواصلة بين طريق قنا - سفاجا، بالقرب من قرية النصر التابعة لمجلس مدينة سفاجا بحسب "روسيا اليوم".

وأعلنت أجهزة مجلس مدينة سفاجا، برئاسة هدى المغربي، درجة الاستعداد تحسبا لوصول السيول للطريق أو المناطق السكنية البدوية القريبة من المنطقة.

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