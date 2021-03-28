«زينب» تصدم الجميع بخلع الحجاب وأحمد حسن يُعلق

الأحد، 28-03-2021
09:22 م
ظهر اليوتيوبر
الشهير أحمد حسن وزوجته زينب، في بث مباشر
عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهو يرد على تساؤلات
المتابعين حول السبب وراء خلع
زوجته للحجاب، الأمر الذي اثار صدمة البعض، خاصة أن
هذه هي المرة الثانية التي تخلع
فيها الحجاب
.
في البداية قال اليوتيوبر
أحمد حسن:" إحنا مش وحشين،
طول عمرنا بنعمل خير، وكل حاجة ترضي ربنا، زينب قلعت الحجاب
لإنها مش حاسة نفسها بيه
الفترة دي، واللي زاد رغبتها في لإنها تقلعه، التعليقات السيئة من جانب الجمهور ورواد
مواقع التواصل الاجتماعيى".
وأضاف: "التعليقات كانت معظمها بتقولها اقلعي الحجاب
،
شكلك وحش، مش لابساه صح، لابساه غلط، رقابتك باينة، وعلى فكرة هي حرة لأن ربنا هو اللى
هيحسابها مش أنتوا، الحجاب
دة بينها وبين ربنا، احنا اللي هنقابل ربنا مش أنتوا".
وتابع: "زينب قلعت الحجاب
بتتشتم، زينب لبست الحجاب
بتتشتم، في كل الحالات الناس بتشتمتنا وتهاجمنا، نعملكم إيه علشان نرضيكم؟ ونلاقى منكم
تعليقات ايجابية مش كلها سلبية”.
ودخلت زينب في الحديث وقالت: "ادعولي وانصحوني ان الحجاب
فرض بدل الشتيمة، أنا قررت أخلع الحجاب
لحد اما ربنا يهديني الهداية الصح واني البسه
صح، لما لبسته من فترة كان تشويش ذهني ومرينا بحاجات مفيش بشر ممكن يستحملها علشان
كدة كنت متلغبطة".
وكانت اليوتيوبر
زينب قد خلع
ت الجحاب وقرارت العودة له منذ
6 اشهر بعد قرار الإفراج عنها من قضية " استغلال طفلتها وتعرضيها للخطر".