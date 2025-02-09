الإثنين 10 فبراير 2025
توقيت مصر 12:52 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تفاصيل وفاة الفنانة إنجي مراد أثناء ولادة طفلها تاركة رسالة مؤثرة

تهز دولة عربية.. مارست الرذيلة مع 7 رجال وشاركوها في التخلص من زوجها

مخلة بالشرف.. شقيقة زوجة ماهر الأسد تفجر مفاجأة صادمة عن زوجة بشار(فيديو)

عمرو أديب: هل نحن على شفا حدوث حرب مع إسرائيل؟.. عمرو موسى يرد (فيديو)

زوجة في دعوى خلع بمحكمة مصر الجديدة: "بيخوني مع أكتر من واحدة وشوفت بعيني"

واقعة تهز المحلة.. إنهاء حياة نجل صاحب مطعم شهير بطلق ناري في الشارع

شريف مدكور يُنكر عذاب القبر: أنا مش خروف

بسبب كيس مكرونة.. رد فعل "نجوى" عقب إحالة أوراقها للمفتي بتهمة قتـ.ـل الطفلة ريماس

ينهي حياة شقيقته في الشارع أمام الجميع بـ قنا

سعر الدولار اليوم في البنوك رسميًا والسوق الموازية

زوجة تخلع زوجها لسبب صادم: هربان من الجيش

1479451495_125_0_2856_2048_1920x0_80_0_0_52e3e513f2da1e36d325c1edcd65b7e7
ا
الأحد، 09-02-2025 01:37 م

 

تقدمت "سحر. م"، 30 سنة، ربة منزل، بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة، تطالب فيها بإنهاء حياتها الزوجية، مبررة ذلك بقولها: "هربان من الجيش ومش عايز يرجع.. رافض يخدم بلده".

 

أوضحت "سحر" في دعواها أن زوجها تهرّب من أداء الخدمة العسكرية، ما جعلها تشعر بالخوف والقلق المستمر على مستقبلها ومستقبل أطفالها.

وأشارت إلى أنها حاولت مرارًا إقناعه بضرورة تسوية وضعه القانوني، لكنه كان يرفض أي محاولات للتفاهم.

وأضافت الزوجة أنها اكتشفت لاحقًا أن زوجها يتجنب الظهور في الأماكن العامة خشية القبض عليه، ويقضي معظم وقته مختبئًا في المنزل، الأمر الذي جعلها تعيش في حالة دائمة من التوتر وعدم الاستقرار.

كما أكدت أن علاقتها بزوجها تدهورت بشكل ملحوظ، لا سيما مع تفاقم المشكلات المالية بسبب عزوفه عن العمل، مما جعلها تتحمل وحدها مسؤولية تربية الأطفال وإدارة شؤون المنزل، مما زاد من الضغوط النفسية عليها.

وأشارت "سحر" إلى أنها لم تجد أمامها سوى اللجوء إلى المحكمة، بعدما وصلت إلى قناعة تامة بأن الحياة معه باتت مستحيلة، وأنها تحتاج إلى حياة أكثر استقرارًا بعيدًا عن الخوف والقلق المستمر.

وقد قيدت دعواها برقم 710 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة، ولم يُفصل فيها حتى الآن.

إقرأ ايضا

0=

تفاصيل وفاة الفنانة إنجي مراد أثناء ولادة طفلها تاركة رسالة مؤثرة

download

تهز دولة عربية.. مارست الرذيلة مع 7 رجال وشاركوها في التخلص من زوجها

ح

مخلة بالشرف.. شقيقة زوجة ماهر الأسد تفجر مفاجأة صادمة عن زوجة بشار(فيديو)

أخبار متعلقة

6790bd2c42360421e05aff16

مكالمة من شهرين.. والدة آلاء عبدالعزيز تكشف سر خلعها الحجاب(فيديو)