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ديوث.. ضبط رجل يعرض زوجته لممارسة الجنس بمقابل مادي

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ارشيفية
الخميس، 28-03-2024 12:34 م

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب .
تحقيقات موسعة في واقعة شنق متهم لنفسه داخل حمام محكمة مصر الجديدة
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل) بنشر صور ومنشورات عبر أحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يبدى خلالها إستعداده وزوجته (بدون عمل) ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية ، وبحوزتهما (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى") ، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما فى الأعمال المنافية للآداب على النحو المشار إليه .
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية

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