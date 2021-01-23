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خالد الجندي: الفراعنة مش كلهم كفار

خالد الجندي
الجندي
 
السبت، 23-01-2021 07:28 م أحمد سالم
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الفراعنة ليس كلهم كفارًا فكان منهم مؤمنون، وغير مؤمنين، مستكرًا ما اعتقاد البعض أن كل الفراعنة كانوا يواجهون الأديان وغرقوا جميعًا فى البحر بعدما طاردوا سيدنا موسى -عليه السلام-.


وأضاف «الجندى»، خلال برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»: لا تستعروا من انتسابكم من أعلى فئة مؤمنة من الفراعنة، منوهًا بأن الفراعنة كان منهم مؤمنون ومنهم غير ذلك.


وأشار إلى أن الفراعنة متأخرون عن القدماء المصريين، وذكروا فى القرآن الكريم أن منهم بالمؤمنين، مضيفًا: «فرعون ليس اسمًا بل رتبة، مضيفًا: "الأسرة الملكية كانت أيام سيدنا يوسف وهذه المرحلة التى تم وقتها بناء الأهرامات، وعيب عليكم واحد شيخ يقعد يقولكم تاريخ».
 

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