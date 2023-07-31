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جثة على الشاطئ في منتصف الليل.. تفاصيل غرق نجل حسن يوسف

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حسن يوسف ونجله
الإثنين، 31-07-2023 02:44 م
 

كشف شاهد عيان، تفاصيل جديدة في وفاة الابن الأصغر للفنان حسن يوسف وزوجته شمس البارودي، غرقاً أثناء السباحة في منطقة الساحل الشمالي.

حالة هرج ومرج

وقال شاهد العيان، في مداخلة تليفزيونية، أن حسن يوسف يمتلك فيلا بقرية "بدر" المتواجدة في الساحل الشمالي، وأنه في الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، فوجئ بوجود حالة هرج ومرج على الشاطئ، ومحاولة البعض الوصول إلى سيارة إسعاف.

وأوضح، أنه علم لاحقاً أن عدداً من الأشخاص كانوا يمرون عبر الشاطئ، وهو أمر ممنوع في ذلك التوقيت، لكنهم وجدوا جثة الشاب عبدالله على الشاطئ، بعدما ابتلع كمية مياه كبيرة، وكان قد فارق الحياة قبل نقله إلى مستشفى العلمين.

حالة والدته

من جهتها، أشارت عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، الفنانة نهال عنبر، إن شمس البارودي والدة المتوفى اتجهت على الفور إلى المستشفى الذي نُقل إليه ابنها عبدالله الذي فارق الحياة غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي.

كما أضافت أن الباردوي دخلت بحالة انهيار وبكاء وصدمة فور سماعها وزوجها نبأ وفاة نجلهما عبدالله غرقا ليل السبت الأحد.

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