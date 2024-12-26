تقرير عبري يكشف عن سلاح خطير في الجيش المصري يقلق إسرائيل

رصد تقرير إسرائيلي أحد أهم الأسلحة الخطيرة لدى الجيش المصري وهو المسيّرات، وأكد أن مصر أكثر الدول في إفريقيا امتلاكا لهذا السلاح.

وقال موقع " Nziv" الإخباري الإسرائيلي، إن مصر هي أكبر مشتر للطائرات بدون طيار في القارة السمراء، حيث تمتلك مع 267 طائرة بدون طيار، ويأتي بعدها في إفريقيا المغرب والتي جاءت بالمركز الثاني، مشيرا إلى أن الرباط تتعاون مع تل أبيب في صناعة هذا النوع من الطائرات وبمساعدتهم احتلت قمة الجدول.

ولفت الموقع العبري إلى أن المركبات الجوية بدون طيار (UAVs) أو UAVs شهدت تغيرًا كبيرًا، من شيء جديد على الجيوش إلى جزء أساسي ومهم من الترسانات العسكرية الحديثة.

وأضاف أن التوسع في استخدام الطائرات بدون طيار أدى إلى إنشاء شبكة عالمية من الوحدات والقواعد ومواقع الاختبار.

وتتجلى هذه الظاهرة في مناطق الصراع مثل أوكرانيا وسوريا واليمن والخليج العربي وبحر الصين الشرقي، حيث يتم نشر المزيد والمزيد من الطائرات بدون طيار.

وأشار تقرير الوقع العبري إلى أنه في العقد الماضي، تضاعف عدد البلدان التي تستخدم طائرات مسلحة بدون طيار أربع مرات، مما يؤكد نفوذها المتزايد في الحروب الحديثة.

ونشر الموقع العبري قائمة الدول الأفريقية التي تمتلك أهم أساطيل الطائرات بدون طيار العسكرية استنادا لبيانات موقع Military Africa وموقع le360 العالمي المهتم برصد الطائرات بدون طيار في الحروب الأفريقية

وأشار تقرير الموقع العبري إلى أن الطائرات بدون طيار، أصبحت جزءا أساسيا من الصراعات الأفريقية الحديثة، حيث تساعد في المراقبة والهجمات والخدمات اللوجستية.

وفي حين تظل أفريقيا مستوردًا رئيسيًا للطائرات بدون طيار، فإن العديد من البلدان تحرز تقدمًا في تحسين الأمن والاكتفاء الذاتي من خلال زيادة القدرة الإنتاجية المحلية لهذه الطائرات بدون طيار وعلى رأسها مصر، وفق تقرير الموقع.

وتضمن التقرير لمحات عن 31 دولة في أربع مناطق: شمال أفريقيا، وشرق أفريقيا، وغرب أفريقيا، وجنوب أفريقيا.

كما تضمن التقرير دراسة متعددة السنوات حول تطوير واستخدام الطائرات بدون طيار في السياقات العسكرية والأمنية.

يوفر دليل الطائرات بدون طيار لمحة سريعة عن سوق الطائرات بدون طيار في أفريقيا منذ عام (1980-2024) مع أكثر من 180 تفصيلة عن المعدات و1534 نموذجًا وبيانات شراء مفصلة.

ويتم تصنيف الطائرات بدون طيار في التقرير من الفئة 1 إلى 3 بناءً على الحد الأقصى لوزن الإقلاع:

الفئة الأولى (أقل من 150 كجم): تستخدم بشكل رئيسي للاستطلاع وجمع المعلومات الاستخبارية والمراقبة، وعادة ما تكون غير مسلحة.

الفئة الثانية (150-600 كجم): طائرات بدون طيار تكتيكية، عادة ما تكون غير مسلحة ولكن يمكنها حمل صواريخ خفيفة.

الفئة الثالثة (أقل من 600 كجم): تشمل الطائرات بدون طيار ذات الأجنحة الثابتة والمروحية، والتي يمكنها حمل مجموعة متنوعة من الأسلحة أو استخدامها لجمع المعلومات الاستخبارية.

وأشار الموقع العبري إلى أن هذه التصنيفات مأخوذة من اتفاقية الناتو للمعايير التوجيهية رقم 4670 - لتدريب مشغلي الطائرات بدون طيار.

ونشر الموقع العبري جدول بإجمالي عدد الطائرات بدون طيار التي اشترتها الدول من عام 1980 إلى عام 2024:

وجاءت عدد الدول امتلاكا للطائرات بدون طيار في إفرييا كالتالي:

1. مصر 267

2. المغرب 233

3. نيجيريا 177

4. إثيوبيا 125

5. الجزائر 121

6. جنوب أفريقيا 99

7. تونس 59

8. الكاميرون 49

9. ليبيا (حكومة وطنية) 47

10. السنغال 40