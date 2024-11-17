تفاصيل القبض على الإعلامية داليا فؤاد متلبسة داخل فيلا بالتجمع

حالة كبيرة من الجدل أثيرت الساعات القليلة الماضية عقب الإعلان عن القبض على المذيعة والبلوجر داليا فؤاد بمواد مخدرة وهو ما أثار الكثير من الجدل والاهتمام في وسائل التواصل الاجتماعي.

ماذا حدث؟

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل جديدة حول ضبط مذيعة وبلوجر شهيرة، بمواد مخدرة في منطقة القاهرة الجديدة.

وأكد المصدر أنه تم القبض على المذيعة داخل شقة تمتلكها بالقاهرة الجديدة، وليس في الطريق العام، وعُثر بحوزتها على العقار المخدر GHP.

أمرت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، بحبس إعلامية ويوتيوبر شهيرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطها وبحوزتها مواد مخدرة في منطقة التجمع.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ملابساتها، إضافة إلى إرسال المواد المخدرة إلى المعمل الكيميائي لإعداد تقرير وافٍ بشأنها.

وخلال التحقيقات، أنكرت المتهمة الاتهامات المنسوبة إليها، "مش بتاعتي".

وتلقت إدارة مكافحة المخدرات معلومات تفيد بحيازة الإعلامية مواد مخدرة، وبناءً على ذلك، قامت القوات برصد تحركاتها للتأكد من صحة المعلومات.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على الإعلامية، حيث عُثر بحوزتها على كمية من المواد المخدرة في منطقة التجمع.

وتحفظت القوات على المضبوطات، واقتادت المتهمة إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة، ثم إحالتها إلى النيابة العامة التي أصدرت قرارها بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

ماذا قالت داليا فؤاد؟

خلال التحقيقات، نفت داليا فؤاد الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدةً: "معرفش حاجة عن المخدرات"، مستغربة من سبب القبض عليها والإجراءات الأمنية المتخذة بحقها.

كما أكدت أن المخدرات المضبوطة داخل الفيلا لا تخصها، مشيرة إلى أنها استأجرت الفيلا منذ 6 أشهر بمقابل شهري قدره 17 ألف جنيه.

وأضافت فؤاد في التحقيقات أنها لا تبيع أو تتاجر في المخدرات ولا تعرف شيئًا عن المواد المضبوطة.

وأشارت إلى أنها تركت ابنتها الصغيرة مع جدتها داخل الفيلا، وطالبت بالإفراج عنها لرعاية ابنتها.

من هي داليا فؤاد ؟

وأثار خبر القبض على داليا فؤاد ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث دشن مستخدمو "فيسبوك" و"إنستجرام" و"تيك توك" العديد من التعليقات والمشاركات حول القضية.

وجاء ذلك بعد أن كانت فؤاد قد اشتهرت بمحتوى اجتماعي مثير للجدل على السوشيال ميديا، حيث قامت بنشر مقاطع فيديو تناقش خلالها قضايا اجتماعية وشخصية وأمور مثيرة للجدل، ما جعلها محط اهتمام العديد من المتابعين.

وداليا فؤاد هي إعلامية وبلوجر مصرية من مواليد عام 1985، خريجة كلية الإعلام جامعة القاهرة، بدأت مسيرتها الإعلامية بتقديم العديد من البرامج التليفزيونية، وكان أبرزها برنامج "سائقات الصحراء 2"، و"D-go"، بالإضافة إلى الموسم الثاني من برنامج "سديم"، الذي عُرض على قناة "القاهرة والناس".

لم تقتصر شهرة داليا فؤاد على تقديم البرامج فقط، بل خاضت أيضًا تجربة التمثيل، حيثُ شاركت في مسلسل "عريس ديليفري" مع الفنان الكوميدي هاني رمزي، كما ظهرت في مسلسل "جوز ماما" إلى جانب عدد من النجوم.

وتعتبر داليا فؤاد من الشخصيات المثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتمتع بشعبية، ويتابعها أكثر من نصف مليون شخص عبر حساباتها الشخصية على "إنستجرام" و"تيك توك"، حيث تشارك بشكل دوري فيديوهات ومحتوى يعكس اهتمامها بالقضايا الاجتماعية والمصطلحات التي تهم جمهورها.

ما هو عقار GHB ؟

يُعتبر عقار GHB إحدى المواد المخدرة ذات الاستخدام الطبي المحدود، إذ استُخدم سابقًا كمخدر أثناء العمليات الجراحية، إلا أنه بات يُستخدم في الأنشطة غير القانونية نظرًا لقدرته على تثبيط الجهاز العصبي المركزي، ما يجعله شائعًا في قضايا الاستغلال والجرائم المنظمة، العقار عديم اللون والرائحة، مما يسهل تهريبه وإخفاءه في مشروبات ووسائط مختلفة، وهو ما أثار قلق الجهات الأمنية.

طلبت النيابة العامة تحريات إضافية حول الواقعة، بهدف الوصول إلى شبكة محتملة قد تكون الإعلامية على صلة بها، وتعمل الأجهزة الأمنية حاليًّا على تتبع مصادر العقار لمعرفة كيفية حصول الإعلامية عليه، ومدى تورطها في توزيع المادة المخدرة أو استخدامها فقط.

ما عقوبة تعاطي المخدرات؟

وفقًا للمادة 39 من قانون العقوبات، فإن من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يعاقب بالحبس لمدة سنة، مع غرامة مالية تتراوح بين 1000 و3000 جنيه.

وفي حال تعاطي المواد المخدرة في أماكن مخصصة لذلك، تكون العقوبة أشد.

كما تضاعف العقوبة إلى الحبس لمدة عامين في حالة تعاطي مواد مخدرة شديدة الخطورة مثل الكوكايين أو الهيروين.