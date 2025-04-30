علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على قضية الطفل ياسين، بالتزامن مع نظر محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود، أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرضه في مدرسة خاصة بدمنهور.

وكتب ساويرس فى تدوينة له عبر منصة اكس: الجريمة جريمة ويجب إعمال صحيح القانون دون التطرق إلى ديانة المجرم، أو الضحية.

وجاء تعليق نجيب ساويرس على قضية صغير دمنهور تلبية لطلب أحد متابعيه الذي كتب له: أرجو أن تجيبني بمصداقية عن رأيك في موضوع ياسين وفي حقه.. هل هذا أمر ديني ويجب التستر عليه وعلى من ارتكبوا الجرم؟

وتصدر صغير دمنهور ضحية الاعتداء، تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وبدأت في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء بـ تجمع حشود من الناس أمام محكمة جنايات دمنهور للتضامن معه.

وقالت إحدى أقرباء ياسين قبل بدء جلسة المحكمة في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24: ربنا ما يكتب على حد إحساس والد ووالدة ياسين، والمتهم دخل في عربية ترحيلات واحنا ماشوفناهوش ولا حد من عيلته، والصغير مش عارف حاجة، وشايف في القاعة ناس كتير وبره ناس كتير.