تطور مفاجئ في أزمة أسرة شكري سرحان مع عمر متولي

أعلن محسن سرحان
المتحدث الاعلامي لأسرة شكري سرحان، عن إنهاء الخلاف بين الأسرة والفنانين عمر
متولي و أحمد فتحي بعد تدخل نقابة المهن التمثيلية بقيادة د. أشرف زكي.
اعتذار باسم
النقابة
و قال محسن، إنه
تم التصالح و إنهاء الخلاف بين أسرة شكري سرحان و
عمر متولي وأحمد فتحي حيث تقدم الدكتور أشرف زكي بالاعتذار باسمه و باسم
النقابة وخالص التقدير للرمز الكبير شكري سرحان".
و تابع محسن
سرحان" تقبلت الاعتذار في حضور الفنان أيمن عزب عضو مجلس الإدارة و الصديق
لأسرة شكري سرحان ، بذلك أغلق باب الخلاف تماما ، الدكتور أشرف زكي يحترم حرية
الرأي والتعبير و هو حق محفوظ للجميع دون إساءة أو تقليل من رموزنا الفنية الكبيرة".