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تطور مفاجئ في أزمة أسرة شكري سرحان مع عمر متولي

الخميس، 16-01-2025 10:44 ص

 

أعلن محسن سرحان المتحدث الاعلامي لأسرة شكري سرحان، عن إنهاء الخلاف بين الأسرة والفنانين عمر متولي و أحمد فتحي بعد تدخل نقابة المهن التمثيلية بقيادة د. أشرف زكي.

 

اعتذار باسم النقابة

 

و قال محسن، إنه تم التصالح و إنهاء الخلاف بين أسرة شكري سرحان و  عمر متولي وأحمد فتحي حيث تقدم الدكتور أشرف زكي بالاعتذار باسمه و باسم النقابة وخالص التقدير للرمز الكبير شكري سرحان".

 

و تابع محسن سرحان" تقبلت الاعتذار في حضور الفنان أيمن عزب عضو مجلس الإدارة و الصديق لأسرة شكري سرحان ، بذلك أغلق باب الخلاف تماما ، الدكتور أشرف زكي يحترم حرية الرأي والتعبير و هو حق محفوظ للجميع دون إساءة أو تقليل من رموزنا الفنية الكبيرة".

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