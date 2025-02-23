تامر حسني يعلن تكفله بعلاجه بعد الفيديو الصادم.. ماهو مرض إبراهيم شيكا؟

أعلن الفنان تامر حسني، تكفله بعلاج إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق، من مرض السرطان، وتحمل كافة المبالغ المادية التي سيحتاجها خلال مدة العلاج.

وقام تامر حسني بنشر أحد رسائل الاستغاثة التي قام بها اللاعب، وعلق عليها: «دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حبيب الكل، أتمنى ربنا يقدرك، والكابتن إبراهيم الدولة تهتم به وبعلاجه».

وأضاف: «يا إبراهيم يا حبيبي أنا جانبك بكل الدعم المادي اللي تحتاجه، وبعد إذنك ابعتلي رقمك حالا، وإن شاء الله الجهات المختصة في الدولة هتهتم، ببركة شهر رمضان يارب. ربنا يشفيك يا حبيبي وتقوم بمليون سلامة لأهلك وجمهورك».

وأحدث ظهور إبراهيم شيكا رفقة زوجته أمس ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ظهر بجسد هزيل للغاية وملامح مرهقة يظهر عليها آثار المرض.

وحاولت زوجة "شيكا" دعمه معنويا عبر مشاركة لقطات مصورة مع جمهوره تظهر حبها وتعلقها به حتى في أصعب لحظات مرضه، ولكن ما أثار تعاطف المتابعين هو الحالة الصحية التي وصل إليها نجم الزمالك.

ومنذ ساعات شاركت زوجة إبراهيم شيكا فيديو آخر له عندما كان يتمتع بصحته، ويمارس بعض التمارين الرياضية الشاقة، وتبدو عليه الحيوية والعافية، طالبة من الجمهور الدعاء له بالشفاء العاجل.

طبيعة مرض إبراهيم شيكا لاعب الزمالك

يعاني "شيكا" من مرض سرطان المستقيم، الذي أدى إلى فقدانه الكثير من الوزن وغير ملامح وجهه، وجعله يجلس على كرسي متحرك، حسبما ذكرت زوجته هبة التركي أكثر من مرة في مقاطع فيديو عبر حساباتها الشخصية بمنصات التواصل الاجتماعي.

ما هو مرض إبراهيم شيكا؟

سرطان المستقيم الذي يعاني منه إبراهيم شيكا لاعب الزمالك هو نوع من السرطان ينشأ على هيئة نمو للخلايا في المستقيم، الذي يوجد في آخر الأمعاء الغليظة بطول عدة سنتيمترات، وفقًا لموقع mayoclinic.