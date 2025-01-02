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تامر حسني يخرج عن صمته بشأن عودته لزوجته ويصدم الجميع

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الخميس، 02-01-2025 01:40 م

 

علق المطرب تامر حسني على الأنباء التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الأخيرة، حول إمكانية عودته لطليقته المطربة بسمة بوسيل.

وقال "تامر" في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي": " دي شائعات.. خالينا نبدأ سنة جديدة بالدعوات مش بالشائعات وندعي الناس ربنا يكرمهم بالسنة الجديدة، وأي حد تألم أو اتعذب السنة اللي فاتت ربنا يكرمهم ويشوفوا أيام جميلة السنة دي".

 

وأضاف: "يارب السنة دي ميبقاش فيها أي عذاب، تحديدا كل البلاد العربية يارب مانشوفش أحزان تاني".

وأحيا النجم تامر حسني، الحفل بمشاركة النجمة اللبنانية نانسي عجرم، في أحد فنادق دبي، بمناسبة الإحتفال برأس السنة، وحلول العام الجديد 2025.

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