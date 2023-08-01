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بعد شماتته في وفاة نجل حسن يوسف.. شقيقة وجدي العربي: متبرية منه

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يوسف والعربي
الثلاثاء، 01-08-2023 09:50 ص


أكدت ألفت العربي، ابنة الفنان الكبير عبد البديع العربي، أن وجدي العربي لا يستحق أن يكون شقيقها، مضيفة: أتقدم بخالص العزاء لـحسن يوسف وزوجته شمس البارودي في وفاة نجلهما.
وقالت ألفت العربي، خلال مداخلة هاتفبة لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، إنه تربطنا علاقة أخوة وجيرة بأسرة الفنان حسن يوسف وأتعجب من تصريحات وجدي العربي حول وفاة ابنهما.
وتابعت ابنة الفنان عبد البديع العربي، أن ابن حسن يوسف شهيد وشماتة شقيقي لا أعترف بها، معلقة: هو باع وطنه وناسه ومصر ترابها ده نتكحل بيه".
وأشار ألفت العربي “انا معتبرة وجدي العربي مش أخويا ومتبرية منه وهو سود وشنا أمام الجميع وكنت أتمنى أن يكون الهارب وجدي العربي عنده شوية دم ويرسل برقية عزاء للفنان حسن يوسف بدل البوست الحقير اللي كتبه”.

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