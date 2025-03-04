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بسبب سوء سلوكها.. شقيقان ينهيان حياة والدتهما شنـ.ـقًا

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بسبب سوء سلوكها.. شقيقان ينهيان حياة والدتهما شنـ.ـقًا

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الثلاثاء، 04-03-2025 11:35 ص

 

أحالت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط، أوراق شقيقين للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعـ.ـدامهما لقيامهما بشنـ.ـق والدتهما وإنهاء حياتها لشكهما في سلوكها بقرية جحدم بمركز منفلوط.

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حسام حمزة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبدالمعز محمد بكري الرئيس بالمحكمة و معاذ محمود حسن نائب رئيس المحكمة وأمانة سر بخيت شحاته وطارق فارس .

 

تعود وقائع القضية رقم 27225 لسنة 2024 جنايات مركز منفلوط إلى ورود بلاغا من مستشفى الإيمان العام بوصول " عزة .ح . أ " 44 عاما، ربة منزل ، مقيمة قرية جحدم مركز منفلوط ، جثة هامدة ووجود شبه جنائية وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

 

تم تشكيل فريق بحث برئاسة النقيب محمود صلاح الدين معاون وحدة مباحث مركز شرطة منفلوط لمعرفة ملابسات الحادث وبإجراء التحريات توصل فريق المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجليها " أحمد . ف . إ " و " معتز . ف . إ " بسبب شكهما في سلوك المجني عليها " والدتهما "على إثرها قام المتهمان بإحضار حبل وشنـ.ـق المجني عليها حتى فارقت الحياة وقاما بالتخلص من الحبل عقب ارتكابهما الواقعة.

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