بدرية طلبة: ياسمين عبدالعزيز كانت هتبعتلي طيارة خاصة عشان أحضر جنازة جوزي

كشفت الفنانة بدرية طلبة، معلومات جديدة عن كواليس وفاة زوجها وموقف النجمة ياسمين عبد العزيز معها قائلة: "ياسمين فضلت معايا على الشات بعد وفاة جوزي وأنا مسافرة فرنسا، وكانت عايزة تجيب لى طائرة خاصة تجيبني عشان اطلع ادفن جوزي وهي واقفة معايا ومش كل حاجة تتحكي".

وأكدت بدرية طلبة، خلال حوارها ببرنامج "أسرار"، المذاع على قناة النهار، أن ياسمين عبد العزيز جاءت لها وعزتها في وفاة زوجها بمنزلها وصدمت من وفاة جوزي، مضيفة: "صدمتها لأني قبلها كنت بكلمها على الشات ومكنش في حاجة ثم فوجئت بخبر الوفاة على السوشيال ميديا، وكانت هتمشي في الاجراءات عشان الطيارة وكنت بهديها، وكانت هتتجنن عليا في الغربة، وتعيط قبلي على جوزي".

وتابعت: "ياسمين عبد العزيز مش محتاجة تكون حنينة مع حد وهي حنينه طول الوقت وفي ناس كتير حاولت توقع بيننا وأنا ماضية مع ياسمين مسرحية في السعودية، وهي لها كام حد بتحبهم جدا أنا وإيمان السيد وحسن عبد الفتاح وهي بتحب الناس بتوعها ومفيش حاجة غريبة في كده ولنا كيمياء حلوة مع بعض".