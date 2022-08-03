بالفيديو.. شباب يعتدون على محامي محمد عادل قاتل نيرة أشرف في الشارع

الأربعاء، 03-08-2022
01:09 م
تعرض المحامي
أحمد
حمد محامي محمد عادل
قاتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف
، للاعتداء
على يد شباب
أثناء سيره بسيارته في الشارع.
ونشر المحامي
فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وثقته كاميرا
مراقبة، قال إنه محاولة من عدة أشخاص لاستيقاف سيارته، بعدما اصطفوا أمامها لمنعها
من التحرك حيث حاول أحدهم دخول السيارة للاعتداء
عليه داخلها.
وأكد محامي
قاتل
نيرة أشرف
، تقدمه ببلاغ للنائب العام في مصر والمحامي
العام لنيابات غرب طنطا
إضافة لوزير الداخلية ومدير أمن الغربية ، بالتحقيق في واقعة الاعتداء
عليه وتتبع
السيارة التي استقلها الأشخاص الذين اعتدوا عليه وسرعة ضبطهم.
وأضاف:
"البلاغ مقدم ضد من قاموا بالاعتداء
على شخصي وسيارتي وتعمد أحدهم استيقافي
بمعاونة البلطجية".
وتابع:
"يظهر في الفيديو تصميم الشخص في الوقوف أمامي للتعدى علي رغم محاولاتي
الذهاب والمغادرة".
وتحدث المحامي
أحمد حمد، خلال الفيديو، قائلا إن أحد الأشخاص الذين اعتدوا عليه يعلمه، لكنه لم
يفصح عن اسمه أو هويته، وبمعاونة مجهولين.