النيابة تحقق مع زوجة عصام صاصا.. تعرف على التهم الموجهة لها

باشرت النيابة العامة في القاهرة، اليوم، التحقيق مع جهاد ماهر، زوجة مطرب المهرجانات عصام صاصا، على خلفية اتهامها بسب وقذف صحفية داخل قاعة محكمة جنايات الجيزة أثناء تغطية جلسة محاكمة زوجها.

واستدعت نيابة السيدة زينب البلوجر جهاد ماهر لسماع أقوالها في البلاغ المقدم ضدها من صحفية تعمل بإحدى الجرائد، والتي زعمت تعرضها للإهانة والسب من قبل جهاد أمام الحضور في قاعة المحكمة.

تأتي هذه الواقعة على خلفية جلسة استئناف مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه، حيث كانت محكمة مستأنف الجيزة قد قضت بقبول استئنافهما شكلاً وتأييد حكم الحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.