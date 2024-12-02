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القبض على الفنان هيثم محمد داخل منزله متلبساً بـ"هيروين"

haitham_06
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الإثنين، 02-12-2024 11:47 ص

 

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي تفاصيل القبض على الممثل الشاب "هيثم.محمد" بمنطقة الطالبية.

توجيهات "الشرقاوي" المستمرة بضبط المطلوب ضبطهم على خلفية صدور أحكام قضائية ضدهم ترجمها ضباط المباحث الجنائبة على أرض الواقعة.

معلومات وردت أكدتها تحريات العقيد محمد الجوهري مفتش مباحث فرقة الطالبية والعمرانية بتواجد ممثل شاب -مطلوب ضبطه على ذمة قضية مخدرات- بشقة سكنية بدائرة قسم شرطة الطالبية.

بالعرض على العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الغرب، تحركت مأمورية مشتركة من مباحث تنفيذ الأحكام وقسم الطالبية قادها الرائد محمد أشرف رئيس المباحث استهدفت مسكن الممثل صاحب الـ36 عامًا.

أمكن ضبطه وبحيازته تذاكر هيروين واصطحبته الشرطة إلى ديوان القسم للتحقيق.

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