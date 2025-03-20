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الرئيس يفتتح أعمال تجديد مسجد السيدة نفسية فجرًا ويزور المقام

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الخميس، 20-03-2025 09:24 ص

 

قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم بزيارة مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها)، وذلك لإفتتاح أعمال التجديد بالمسجد، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس قام بتفقد المسجد، حيث استمع سيادته إلى شرح من اللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن أعمال التطوير التي قامت بها الهيئة الهندسية في المسجد ضمن جهود تطوير مساجد آل بيت الرسول صلي الله عليه وسلم، وذلك في اطار خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية.

 

وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد على حرص مصر على إستكمال عملية تطوير أماكن آل البيت بما تتضمنه من مساجد، مشيراً إلى ما يعكسه تعلق المصريين بآل بيت رسول الله من إدراك لقيمتهم، واعتراف بفضلهم، داعياً المولى عز وجل أن يديم على الشعب المصري الأمن والإستقرار والإزدهار في شهر رمضان المبارك، وأن يحفظ الأمتين العربية والإسلامية.

 

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس قام بأداء صلاة الفجر بالمسجد، ثم قام سيادته في الختام بزيارة مقام السيدة نفيسة (رضي الله عنها).




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