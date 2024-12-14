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التحقيقات في قضية غسيل أموال "أنوش": تلقت 22 تحويلا بنكيا بـ20 ألف دولار

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التيك توكر نبوية جمعة
السبت، 14-12-2024 01:18 م
كشفت  تقرير اللجنة الثلاثية للبنك المركزي في قضية التيك توكر "نبوية جمعة" وشهرتها "أنوش"، في قضية غسيل الأموال المتحصلة عليها من نشر مقاطع فيديوهات مخلة على "يوتيوب"، عن 21 تحويل بنكي لتحصيل عوائد تلك الفيديوهات. هذا وفقًا لما ورد في نص التحقيقات الرسمية.

وثبت بتقرير اللجنة الثلاثية للبنك المركزي، عن تلقي المتهمة "أنوش" 18 تحويل بنكي بمبلغ قدره 14216 دولار وارد من google ireland limited وذلك في الفترة بين يناير 2022 وحتى فبراير 2023.
وتابع التقرير إنها تلقت 3 تحويلات بنكية تقدر بمبلغ 5844 دولار وارد من google ireland limited وذلك في الفترة بين شهر أكتوبر 2022 وحتى شهر ديسمبر 2022.
وأضاف التقرير أنه، تم استخدام تلك المبالغ بالسحب من خلال ماكينات الـ ATM، ليسفر أرصده الحسابات الدائنة بنحو 58000 جنية مصري في شهر مارس 2023، ووجود شبهة الارتكاب المتهمة نبوية جمعة زهران جريمة غسل أموال متسخة، وهذه المعلومات تم الحصول عليها من خلال نص التحقيقات الرسمية.

وفي وقت سابق، صدر قرار من النائب العام، بمنع التيك توكر "أنوش" من التصرف في أموالها على خلفية إدانتها في بعض القضايا، وعرض القرار على محكمة الجنايات.

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