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الإفتاء والأوقاف تعلقان على «الشماتة» في وائل الإبراشي وتهاني الجبالي

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الإثنين، 10-01-2022 12:30 م

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إن الشماتة في الموت "سوء أدب مع الله، والعاقل من يعتبر ويتعظ" ، وذلك بعد انتشار آراء اعتبرها البعض "شماتة" في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي والمستشارة تهاني الجبالي.
وأضاف في بيان له، الاثنين، أن "العاقل من يعتبر ويتعظ ويكل أمر الخلق في أخراهم للخالق وحده" .
يأتي ذلك بعد وفاة الإعلامي وائل الإبراشي ، أمس، عن عمر ناهز 59 عاما، متأثرا بتبعات إصابته بفيروس كورونا.
في الوقت نفسه، أكدت دار الإفتاء أن "تعليق بعض شباب سوشيال ميديا على مصائر العباد الذين انتقلوا إلى رحمة الله تعالى ليس من صفات المؤمنين، ولا من سمات ذوي الأخلاق الكريمة".
وأوضحت في منشور لها على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك": "ما يزيد الأمر بعدًا عن كل نبل وكل فضيلة أن تُشْتَمَّ في التعليق رائحة الشماتة وتمني العذاب لمن مات، فهذا الخُلق المذموم على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان حريصًا على نجاة جميع الناس من النار".
وتابعت: "ليس الموت مناسبةً للشماتة ولا لتصفية الحسابات، بل هو مناسبة للعظة والاعتبار، فإن لم تُسعفْكَ مكارم الأخلاق على بذل الدعاء للميت والاستغفار له؛ فلتصمت ولتعتبر، ولتتفكر في ذنوبك وما اقترفته يداك وجناه لسانك، ولا تُعيِّن نفسك خازنًا على الجنة أو النار؛ فرحمة الله عز وجل وسعت كل شيء".
 

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