الثلاثاء، 27-08-2024
05:06 م
قالت إلهام شاهين
: "اشتغلت مع أحد المخرجين، كان راجل طبيعي جدًا عادي، فجأة تدين بشكل غريب جدًا، فى كل آذان يسيب التصوير والكاميرا دايرة ويسيب الممثلين، لا وكمان ياخد كل العمال معاه وينزل يصلي".
وتابعت منتقدة: "خلص المشهد الأول وفي الأوضة بتاعتك وصلي لكن تعطل الاستديو كله، ده عمرنا ما كنا بنشوفه، مش توقف الشغل علشان ميعاد الصلاة".
وكان الظهور الأخير للفن
انة إلهام شاهين
بحفل الفن
انة الكبيرة ماجدة الرومي الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية هذا العام وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفن
ي منهم الفن
ان هاني رمزي.