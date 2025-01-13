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إعلامية إماراتية تقيم حفلًا ضخمًا في قصر بمناسبة طلاقها(فيديو)

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الإثنين، 13-01-2025 12:13 م

 

 

أقامت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، حفلاً ضخماً في أحد القصور بمناسبة انفصالها عن زوجها.

وظهرت مهيرة عبدالعزيز في الحفل وهي مرتدية فستان أبيض وفي يدها باقة من الزهور البيضاء، وسط حضور عدد من أصدقائها.

وقالت خلال الحفل :"شكرا لحضوركم وأعرف أنكم تتساءلون لما جمعتكم، عارفة إن فيه كتير إشاعات خاصة إن زوجي صار له فترة ما بيطلع معاي، أنا حزينة لأعلن أن حكايتي الخيالية انتهت وأنا رسمياً مطلقة".

وتضمن الحفل فقرة للساحر، كما قامت بتحطيم عدد من حقائب السفر البيضاء بمطرقة، وأطلقوا زغاريد وقاموا أيضاً بإلقاء الزهور عليها كنوع من الاحتفال.


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