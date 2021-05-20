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أول تعليق من ياسمين عبدالعزيز على انفصالها عن أحمد العوضي

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الخميس، 20-05-2021 05:25 م

انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء عن انفصال الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عن زوجها الفنان أحمد العوضي، الأمر الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، خاصة بعد المنشور المثير للجدل الذي نشره زوجها عبر حسابه.
فيما خرجت "عبدالعزيز" للرد على هذه الأنباء، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام تعقيبا على ماحدث، قائلة: "معقولة".
وكان الجمهور أعتقد أن الفنانة ياسمين عبد العزيز انفصلت عن الفنان أحمد العوضي بعد منشور للأخير قال فيه: "أنك تنسحب من حياة ناس مش مقدرينك دي مش ندالة أو قلة أصل ده منتهى القوة"، ففسر البعض المنشور بالانفصال.
 

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