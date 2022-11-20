أنكر نسب طفليه.. هالة صدقي تحتفل بطلاقها من سامح سامي وفنانات يُرسلن التهاني

الأحد، 20-11-2022
10:31 ص
احتفلت الفنانة هالة صدقي
، بطلاقها من زوجها سامح سامي، بموجب حكم قضائي
صدر لصالحها.
ونشرت الفنانة
مقطع فيديو عبر "إنستجرام"، ظهرت خلاله وهي تصفف
شعرها، وتغمرها سعادة واسعة.
وعمدت إحدى المرافقات لـ"هالة" إلى الاحتفال
بـ"الزغاريد"، فيما عمد عدد من متابعي الفنانة
إلى تقديم التهنئة إليها،
على رأسهم النجمة نبيلة عبيد، التي علقت بقولها: "مبروك".
كانت محكمة أسرة قصر النيل، قد قضت، بطلاق الفنانة هالة صدقي
من زوجها سامح
سامي، بعد انتهاء عدد من القضايا المتبادلة بينهما.
وأصدرت المحكمة قرارها بعد خسارة طليق الفنانة هالة صدقي
للقضايا التي
خاضها ضد زوجته.
يُذكر أن الفنانة هالة صدقي
تزوجت سامح سامي بعد قصة حب طويلة عام 2007،
وأثمر هذا الزواج عن إنجاب التوأم "مريم" و"سامو".
وتعود الخلافات بين "هالة" وطليقها إلى عام 2020، بعد اتهام
الأخير لها بالاستيلاء على أمواله وقطعة أرض سعرها 8 ملايين جنيه، قبل أن يرفع
دعوى قضائية لإلغاء توكيل، قال إنه حرره لطليقته هالة صدقي
لإعادة أرضه من جديد،
متهما إياها باستغلال التوكيل في بيع الأرض دون علمه.
فيما بلغ الخلاف مداه عندما اتهم الزوج هالة صدقي
باستخدامها بويضات سيدة
أخرى لحدوث حمل، وطالب بعمل تحليل DNA لمعرفة أم
أولاده، على حد تعبيره.
ورفع "سامح" دعوى قضائية طالب خلالها بإنكار نسب ابنيه.
بعدها تلقت "هالة" إنذارًا بالطاعة من زوجها آنذاك، وهو ما علقت
عليه بقولها: "كل القضايا التي رفعها طليقها لم يكسبها، ولكنه استطاع فقط
تخفيض نفقة مدارس أولاده إلى النصف".
وأضافت ساخرة: "هو مبدع بصراحة.. مرة يشكرك ومرة يشتمك.. ويبعت رسايل
يعتذر ويقول مش هاعمل كده تاني، وتاني يوم أتشتم ومعرفش ليه".
لاحقًا، رفضت محكمة أسرة قصر النيل طلب "سامح" بإنكار نسب ابنيه
في يوليو من العام الماضي.
وانقلب الأمر على الأب في هذه الفترة، إذ قضت محكمة بحبسه شهرًا، لامتناعه
عن دفع نفقة لطفليه، والتي يصل قدرها إلى 320 ألف جنيه، حسب ما أكد عليه حينها
رفعت الشريف محامي هالة صدقي
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