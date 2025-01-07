أفعال دنيئة مع الفتيات وعلاقة مع مساعدته.. المؤبد لمحفظ القرآن بالبدرشين

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، الدائرة 14 برئاسة المستشار عماد عطية محفظ قرآن بالسجن المؤبد في اتهامه بالتحرش بالفتيات وتصوير الضحايا والاحتفاظ بمقاطع الفيديو على جهاز الكمبيوتر الخاص به.

كشفت التحريات والتحقيقات عن مفاجآت في واقعة تحرش محفظ قرآن بفتيات داخل مركز يمتلكه لتحفيظ القرآن في مدينة البدرشين جنوب الجيزة، حيث تبين أن المتهم قام بتصوير الضحايا والاحتفاظ بالمقاطع على جهاز الكمبيوتر الخاص به.

كما أظهرت التحريات الأمنية التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة أن المتهم أقام علاقة غير شرعية مع مساعدته في المركز، حيث تم التحفظ عليها من قبل الأجهزة الأمنية. وخلال التحقيق معه أمام نيابة جنوب الجيزة، اعترف محفظ البدرشين بأنه كان يقوم بالتحرش بالفتيات وملامسة أجسادهن أثناء جلسات تحفيظ القرآن في المركز الخاص به في البدرشين بجنوب الجيزة."

وقال المتهم إنه تعرّف على الفتاة التي أبلغت عنه أثناء ترددها على مركز تحفيظ القرآن الكريم الذي يديره، ثم أرسل لها رسائل تحوي عبارات خادشة للحياء، وأضاف المتهم أنه أيضا تعرف على العديد من الفتيات الأخريات من خلال ترددهم على المركز الديني وتصويرهن اثناء التحرش بهن وقال انه كان يحتفظ بتلك المقاطع على اللاب توب الشخصي له لمشاهدتها وتفريغ رغباته بها.

وباشرت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في اتهام محفظ قرآن بالتحرش بفتيات في مركز يمتلكه بمدينة البدرشين، حيث طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بالتحفظ على هاتف المتهم واللاب توب الخاص به.

واستمعت النيابة في جنوب الجيزة لأقوال مساعدة محفظ البدرشين، مع فحص مقاطع الفيديو والصور التي تم العثور عليها في هاتف المتهم واللاب توب الخاص به لإرسالها للمساعدات الفنية وفحصها.

كشفت التحريات أن بداية طرف الخيط لسقوط "محفظ البدرشين" بدأت ببلاغ تقدمت به فتاة مراهقة تتضرر فيه من مستخدم الهاتف (محدد) لقيامه بإرسال رسائل تحوي عبارات تحرش جنـ.سي على تطبيق "WhatsApp".

شكل اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، حيث تبين أن مالك الهاتف مالك لمركز تحفيظ القرآن ومنشد ديني ويدعى "مصطفى. م"، في الثلاثينات من عمره، انتقلت قوة امنية برئاسة المقدم محمد طبلية، رئيس مباحث البدرشين، وتمكنت من ضبطه وبمواجهته اعترف بالواقعة.

وقال في التحقيقات معه إنه تعرف على المبلّغة والعديد من الفتيات الأخريات من خلال ترددهن على المركز الديني وتصويرهن حال التحرش بهم والاحتفاظ بتلك المقاطع على جهاز لابتوب لمشاهدتها لاحقا.

تعود الواقعة بتلقي مدير أمن الجيزة اللواء سامح الحميلي، إخطارا من مدير مباحث الجيزة اللواء محمد شرقاوي، مفاده ورود بلاغ من "إ. م"، 16 سنة (طالبة) بتضررها من رقم على "الواتساب"، يقوم بإرسال رسائل تحوي عبارات تحرش جنسي بتتبع مصدر الرسالة وعمل التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة منشد ديني وصاحب مركز لتحفيظ القرآن بمنطقة البدرشين.

ألقي القبض على المتهم وبحوزته هاتف محمول عليه عدد كبير من الفيديوهات والصور التي تظهر تحرشه بالفتيات داخل المركز، ومنهم فتاة تعمل معه، وتحرّر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.