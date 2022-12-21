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أشرف زكي يعلن وفاة الفنان كمال سليمان

أشرف_زكي
أشرف زكي
Native
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الأربعاء، 21-12-2022 12:00 م

أعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ، وفاة الفنان كمال سليمان في هولندا.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن الراحل تم دفنه في هولندا والنقابة تتواصل مع أسرته هناك، حيث أنه متزوج بسيدة تحمل الجنسية الهولندية وكانت حياته دائما ما بين مصر وهولندا.
كمال سليمان من نجوم المسرح وقدم أعمالا مسرحية مميزة وله محطات مهمة على مسارح الدولة.
بدأ الراحل مشواره الفني في مطلع الثمانينيات القرن الماضي في أدوار صغيرة في السينما.


بعدها قدم العديد من الأدوار المتنوعة بالسينما ثم اتجه للتلفزيون في نهاية التسعينيات، واشترك في كثير من المسلسلات منها "جمهورية زفتى" ١٩٩٨، (الحرافيش) ٢٠٠٢، (حدائق الشيطان) ٢٠٠٦، (فرعون) ٢٠١٣، كما شارك في العديد من الأفلام منها (ولاد العم).
ومن أشهر أدواره في السينما، أفلام "عبود ع الحدود، أبناء وقتلة، عفاريت الأسفلت، جنة الشياطين، عرق البلح، والنوم في العسل".
كما قدم الراحل مسرحية شهيرة أخرجها الفنان أحمد عبدالعزيز على مسرح الطليعة وهي "مأساة الحلاج"، وكان من الممثلين الذين يحبهم ويرشحهم دائما المخرج شريف عرفة في أغلب أفلامه.
 

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