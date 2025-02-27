أسرة عامل الدليفري تتنازل بعد دفع ابن طليقة الشيف شربيني 3 ملايين جنيه

تنازلت أسرة عامل دليفري عن اتهام ابن طليقة الشيف شربيني بدهسه، بعد دفع الدية الشرعية التي بلغت 3 ملايين جنيه.

وتقدم المستشار علي فايز، محامي أسرة الضحية، بطلب إلى المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر لإيقاف تنفيذ العقوبة، وذلك بعد التصالح الرسمي مع أسرة المجني عليه.

وكانت محكمة مستأنف جنح الطفل بأكتوبر قد أيدت حكم حبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه 500 جنيه، بعد استئنافه على الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

وسبق أن قضت محكمة جنح الطفل بالجيزة بحبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه 500 جنيه، في واقعة دهس عامل دليفري بمدينة الشيخ زايد.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهم اتهامات القتل الخطأ، وقيادة سيارة دون ترخيص، والتقاعس عن مساعدة الضحية.