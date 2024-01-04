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نسخة من أمير قطر.. شخص يثير الجدل أثناء تواجده في مطعم شعبي

نسخة من أمير قطر.. شخص يثير الجدل أثناء تواجده في مطعم شعبي

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الخميس، 04-01-2024 11:30 ص


وثق مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل، ظهور شخص يشبه إلى حد كبير أمير دولة قطر "الشيخ تميم بن حمد"، وهو يخرج من أحد المطاعم الشعبية.
واعتقد مستخدمو منصات التواصل، أنه أمير دولة قطر، وتم تداول المقطع على نطاق واسع، ولكن اتضح أن الشخص الذي ظهر في الفيديو هو مواطن قطري يدعى "خالد الحمود".
وظهر في الفيديو الشخص بنفس الهيئة التي يظهر بها "الشيخ تميم"، ورصد المقطع الشخص وهو يقوم بشراء "كرك وجباتي" من أحد المطاعم الشعبية.


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