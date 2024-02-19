الثلاثاء 20 فبراير 2024
توقيت مصر 08:57 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السعر لحظة بلحظة.. ماذا حدث لـ الدولار في السوق السوداء

رفض مصافحته.. أمير سعودي يضع محمد عبده في موقف محرج للغاية (فيديو)

ماذا فعل مع مضيفة الطيران؟.. ضبط راكب بفعل صادم داخل طائرة

حسام حسن يطيح بلاعبين من المنتخب ويضم هذه الأسماء

لغز السيارة الملاكي.. أخر ما توصل إليه رجال الأمن في مقتل مسؤول عسكري يمني كبير بالقاهرة

فيديو مرعب.. امرأة تلهو مع ثعبان ضخم في الماء

اكتشف خيانة زوجة شقيقه.. ماذا حدث في قرية بالمنوفية؟

هل يغيب؟.. محمد رمضان يحسم الجدل بشأن مسلسل رمضان هذا العام

قتل زوجته وصديقه واثنين آخرين.. حكم نهائي ضد سفاح الجيزة

تعليق مفاجئ من تركي آل الشيخ بعد صلح عمرو دياب وعمرو مصطفى

عضو مجلس الحرب الإسرائيلي يحدد موعد اجتياح رفح

IMG-20240219-WA0031
جانتس
الإثنين، 19-02-2024 10:55 ص


هدد بيني جانتس عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بشن هجوم بري واجتياح شامل لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بحلول شهر رمضان، إذا لم تفرج حماس عن كافة المحتجزين لديها.
وأكد جانتس، خلال مشاركته بمؤتمر رؤساء كبريات المنظمات اليهودية الأمريكية، أن “الجيش الإسرائيلي سينفذ تلك العملية بطريقة منسّقة”، على حد تعبيره.
جانتس يتحدث عن المدنيين
وأوضح جانتس، أن ذلك سيكون “عبر تسهيل إجلاء المدنيين وبالحوار مع الشركاء الأمريكيين والمصريين لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين قدر الإمكان”.
ودعا جانتس مقاتلي حماس إلى الاستسلام وإطلاق سراح الرهائن، مؤكداً أنه خيار سيمكن المدنيين في غزة من الاحتفال بشهر رمضان، حسب زعمه.

إقرأ ايضا

IMG-20240218-WA0009

فيديو يهز السعودية.. امرأة تدهس 4 نساء بطريقة صادمة

IMG-20240215-WA0012

نائبة أمريكية لوزير خارجية بريطانيا: "يمكنك تقبيل مؤخرتي"

IMG-20240214-WA0021

فيديو.. تصرف غريب من بايدن يُربك ملك الأردن

أخبار متعلقة

IMG-20240214-WA0015

جيش الاحتلال ينشر فيديو لـ" السنوار" وزوجته وأطفاله داخل أحد الأنفاق

images (4)

استشهاد أكثر من 100 فلسطيني في هجوم عنيف لطيران الاحتلال على رفح

images (2)

شاهد.. أول صورة للأسيرين الإسرائيليين المحررين في عملية رفح

IMG-20240130-WA0003

تفاصيل صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة

65b542344236047a325a32f3

"جرأة الطلب صدمته".. رئيس الإمارات يرفض طلب نتنياهو

20240107020246246

جيش الاحتلال الإسرائيلي: حماس بدأت باستعادة قدراتها المدنية شمال ووسط قطاع غزة