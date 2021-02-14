عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن حالة وفاة

الأحد، 14-02-2021
08:31 م
الطيب حسين
أعلن الديوان الملكي السعودي
في نبأ عاجل وفاة سمو الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي
بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس):
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
" بيان من الديوان الملكي"
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي
بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الأحد الموافق 2 / 7 / 1442هـ ، في مكة المكرمة.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".