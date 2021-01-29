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طرد إمام مسجد لمعاداته " المثلية " في هذه الدولة

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 29-01-2021 09:47 ص متابعات- أمينة عبد العال
أصدرت الحكومة البلجيكية أمرا ضد إمام في أحد مساجدها يلزمه بمغادرة البلاد وذلك بسبب معاداته للمثلية الجنسية .
و الإمام يعمل في مسجد ترتاده بعض الجاليات العربية في هوثالين هيلشتيري، و حاليا يواجه طلب بتعليق تصريحه للعمل كإمام ، حسبما نشرت " آرم نيوز " .
و أشار وزير الدولة لشئون اللجوء والهجرة ، سامي مهدي في بيان :"  بصفتك إمامًا، فأنت تتمتع بعمل مثالي، خاصةً إذا كنت قد حصلت بالفعل على حق العمل في بلجيكا، وأي شخص يرفض احترام قيمنا يتعين عليه تحمل العواقب " .
 

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