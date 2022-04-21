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شاهد.. انفجار داخل أكبر مساجد أفغانستان أثناء صلاة الظهر وسقوط 70 قتيل وجريح

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الخميس، 21-04-2022 12:07 م


أفادت وسائل إعلام أفغانية بسقوط قتلى وجرحى جراء انفجار دوى اليوم الخميس في مسجد كبير بمدينة مزار شريف شمال البلاد.
وأكدت قناة "طلوع نيوز" أن الانفجار هز مسجد سه دكان الواقع في إحدى المناطق الشعبية في رابع أكبر مدن أفغانستان.
وأوضحت وكالة "آماج نيوز" أن الانفجار دوى داخل المسجد أثناء أداء صلاة الظهر.
وأكد مسؤولون صحيون في مزار شريف لـ"طلوع نيوز" أن حصيلة الانفجار الأولية بلغت حتى الآن خمسة قتلى و65 جريحا على الأقل.
وأشارت منصة "هرات تايمز" الإعلامية على قناتها في "تيليغرام" إلى أن مسجد سه دكان يعد من أكبر وأقدم مساجد أفغانستان.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد قاري عبد الله عابدي، المتحدث باسم شرطة مدينة كندوز شمال شرق أفغانستان، صحة الأنباء عن وقوع انفجار آخر في منطقة سردوره، مع ورود أنباء أولية عن سقوط قتلى وجرحى.
 

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