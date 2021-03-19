سوريا تستعيد أنفاسها بمدن سكنية جديدة

الجمعة، 19-03-2021
10:54 ص
متابعات- أمينة عبد العال
بالرغم من آثار الحرب التي تعاني منها سوريا
ولمدة 10 سنوات ، نشطت شركات التعمير
والبناء ورجال الأعمال في إنشاء مدن حديثة بسوريا
لتلبي رغبات الاستثمار العربية والدولية
، ومن هذه المدن الجديدة و المتوقع افتتاحها خلال الأشهر القادمة، مدينة لازورد
سيتي،
التي تقع على بُعد 12 كيلومتر من مركز مدينة دمشق، بمساحة تقدر بـ 100 ألف متر مربع.
و قالت سوزان جدوع
، زوجة رجل الأعمال والطبيب عمار الخطيب
، في تصريحات صحفية :" أن المدينة أنشأت
مستشفى مجهز بأحدث الأجهزة والمعدات وأمهر الأطقم الطبية السورية بريف دمشق في مكان
يناسب التعافي بعيدا عن تلوث المدن، لافتة إلي أن المستشفى تقع على مساحة تتجاوز 8
آلاف متر مربع.
وأضافت جدوع
أن الرؤية المستقبلية للمشروع هي توسع مدين دمشق
لإنشاء مدن جديدة تناسب الاحتياجات السورية بعد التعافي من الحرب.
في سياق متصل أكد رجل الأعمال السوري عامر الخجا
أن
المدينة الآن في طريقها لوضع اللمسات الأخيرة بحث تكون وجهة السوريين والعرب للاستثمار
والراحة وفضاء يجمع بين الأعمال والاستمتاع بالحياة، مما يعيد سوريا
مرة أخرى متعافية
الاقتصاد ومقصدا لوجهات العرب السياحية والاقتصادية.
و المدينة الجديدة تتميز بموقع جغرافي متميز بعيدا عن الازدحام السكني
والتلوث البيئي ، حيث تطل على وادي موسى وجبل الشيخ وجبل قاسيون، وتتوسط لازورد
الأماكن
السياحية السورية و تربط دمشق مع المحافظات الأخرى.
ووفرت المدينة مجمع
تجاري يُعد الأكبر في الشام ومن أفخم المجمعات التجارية في الوطن العربي، يحتوي على
250 محل وعشرات المطاعم والاستراحات المصممة ببراعة، بالإضافة إلى مدينة الألعاب الرياضية
والمساحات الخاصة للأطفال والمراكز الثقافية.
جدير بالذكر أن لازورد
سيتي تديرها شركة لازورد
سيتي ويملكها عامر الخجا
وسوزان
جدوع
، أنشأت أيضا فندقين بمستويين مختلفين مجهزين بأفضل وسائل الراحة وأحدهما 5 نجوم
قياسية بفنادق العالم، وتحتوى لازود على 220 شقة سكانية مجهزة بالطاقة الشمسية والإنترنت
فائق السرعة وخدمات الصيانة الممتدة على مدار اليوم وكل أيام الأسبوع.