الجمعة، 13-08-2021
11:12 ص
سلم رواتب المؤسسة
العامة للتدريب التقني والمهني 1442 يبحث العديد عن سلم رواتب المؤسسة العامة
للتدريب التقني والمهني 1442 لمعرفة الزيادات المقررة والعلاوات والرواتب الأساسية
لكل موظفي المؤسسة السعودية، التي تتمتع بتاريخ
كبير داخل المملكة العربية السعودية كقطاع خدمي معروف يضم العديد من العاملين فيه والتي
تتباين وتختلف رواتبهم على حسب درجاتهم الوظيفية، فلنتابع.
سلم رواتب المؤسسة
العامة للتدريب التقني والمهني 1442
وضع
مجلس الإدارة الخاص بالمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني اللائحة التي قام فيها
بتعديل سلم الرواتب من خلال البدلات والعلاوات وارتبطت بمجمل ما يحصل عليه العامل
من إجازات في مقابل أيام العمل.
فقد أصبح الراتب الأساسي الذى يحصل عليه العامل
حوالى 30% من إجمالي كل الأيام حتى ولو لم يحضر نسبة ال75% من أيام عمله وارتبطت
اللائحة أيضا بملف السلوك والانضباط العام للموظف التي يحصل عليها في علاوته
المستحقة كل عام.
وضعت
المؤسسة عددا من البدلات الأخرى للموظف فأصبح يملك امتيازات متعددة ومنها بدل
التخصص وكفاءة الموظف في اختصاصه، أو بدل التميز التي تتخطى نسبته ال15%، وبدل الخطر
الذى يحمى الموظف من أخطار العمل وبدل التكليف عند إشراف الموظف على أعمال خارجية
للمؤسسة تحت الإشراف تتخطى حاجز ال3000 ريال أحيانا لكبار الموظفين في اختصاصاتهم.
سلم رواتب الموظفين
بالخدمة المدنية 1442
يعتبر
سلم رواتب الموظفين جدول أعمال سنوي لكل مؤسسة حكومية تضم الرواتب الشهرية عن كل
عام، ويشمل هذا الجدول أو السلم 15 درجة تختلف فيها الرواتب والدرجات الوظيفية
والتخصصات على النحو التالي:
الدرجة الأولى يبدأ فيها الموظف بالدرجة صفر ويحصل على الأساسي فقط من إجمالي عمله وهو 3000 ريال سعودي.
الدرجة الثانية يترقى الموظف سريعا ليصبح الراتب الخاص به 3300 ريال أساسي.
الدرجة الثالثة راتبه يصل إلى 3500ريال سعودي.
الدرجة الرابعة يصل راتبه إلى 4500 ريال سعودي بعد العلاوات والبدلات التي يحصل عليها.
الدرجة الخامسة يصل إلى 4800 ريال سعودي.
الدرجة السادسة يصل إلى 6000 ريال سعودي.
الدرجة السابعة يصل إلى 7000 ريال سعودي.
الدرجة الثامنة يصل إلى 8000 ريال سعودي.
الدرجة التاسعة راتب أساسي 9400ريال سعودي.
الدرجة العاشرة راتب أساسي 10275 ريال سعودي.
الدرجة الحادية عشر راتب أساسي 11900ريال سعودي.
الدرجة الثانية عشر راتب أساسي 14000ريال سعودي.
الدرجة الثالثة عشر راتب أساسي 16000ريال سعودي.
الدرجة الرابعة عشر راتب أساسي 18000ريال سعودي.
الدرجة الخامسة عشر راتب أساسي 21000ريال سعودي.
نسبة
العلاوات السنوية من سلم رواتب المؤسسة العامة التقنية والمهنية 1442
تتحدد
العلاوات المختلفة في سلم الخدمات المدنية من خلال التخصصات والدرجات الوظيفية
المتباينة آخر كل عام، فالمؤسسة العامة هي جهة حكومية كبيرة لها ضوابط ولوائح
داخلية تحدد وتقيم قطاعاتها المختلفة، ويصل العدد الخاص بهذه المنشآت إلى حوالى
270 منشآه في السعودية وتحتوى على عدد كبير جدا من العاملين وتأتى نسب العلاوات المقررة
وفق عدد من الفئات المتنوعة من الأولى إلى الخامسة عشر كما نوضح:
الفئة الأولى 140 ريال سعودي.
الفئة الثانية 170 ريال سعودي.
الفئة الثالثة 200 ريال سعودي.
الفئة الرابعة 235ريال سعودي.
الفئة الخامسة 270 ريال سعودي.
الفئة السادسة 300 ريال سعودي.
الفئة السابعة 370 ريال سعودي.
الفئة الثامنة 400 ريال سعودي.
الفئة التاسعة 480 ريال سعودي.
الفئة العاشرة 520 ريال سعودي.
الفئة الحادية عشر 540ريال سعودي.
الفئة الثانية عشر 570 ريال سعودي.
الفئة الثالثة عشر 605 ريال سعودي.
الفئة الرابعة عشر 700 ريال سعودي.
الفئة الخامسة عشر 865 ريال سعودي.
ختاما يعد سلم رواتب المؤسسة العامة
للتدريب التقني والمهني
نتاجا طبيعيا للجدول المالي الخاص بالمؤسسة، لتوزيع نسب المرتبات والعلاوات
والبدلات الخاصة بالموظفين بطريقة عادلة وبنسب توائم التخصصات المختلفة لهم
وكفاءاتهم الوظيفية.