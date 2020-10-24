تفاصيل صادمة.. شرطي كويتي يحاول قتل أمه بسبب حلم !

السبت، 24-10-2020
04:56 م
محمد فضل
حاول شرطي
برتبة رقيب أول سابق في وزارة الداخلية الكويت
ية، قتل
والدته
بسبب رؤيته لها في الحلم تصنع له سحرا، بمنطقة السالمية بمحافظة حولي.
وقد تمكن رجال الأم
ن من السيطرة على الشاب، وإنقاذ والدته
بعد توجههم إلى مكان الحادثة بناء على بلاغ ورد إليهم يفيد بوقوع جريمة شروع في القتل
.
وحسب صحيفة ”الأنباء“ الكويت
ية، فقد تمكن رجال الأم
ن من إقناع
الشاب برمي السكين التي كان يحاول قتل
والدته بها، ليتم السيطرة عليه وإحالته إلى المخفر.
ووفقا للتحقيقات كسر الشاب باب الشقة وشرع بقتل
والدته لمشاهدتها
في الحلم تصنع له سحرا، ما دفعه لارتكاب فعلته مبررا ذلك بأن ”الساحر لا بد أن يُقتل
ويُرجم“ وفق أقواله.
وامتنعت والدة الشاب عن تسجيل قضية ضد ابنها، لتشير إلى أنه
”كان يعمل في وزارة الداخلية برتبة رقيب أول وتم فصله في فبراير الماضي ويتعالج في
مستشفى الإدمان“.