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تصريحات أمين عام التعاون الخليجي كاملة حول المصالحة

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تصريحات أمين عام التعاون الخليجي كاملة حول المصالحة
 
الجمعة، 04-12-2020 04:27 م الطيب حسين
علق الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف مبارك الحجرف بشكل موسع على البيان الصادر من وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر بشأن حل الأزمة الخليجية.

وأكد الأمين العام أن هذا البيان يعكس قوة المجلس وتماسكه وكذلك قدرته على تجاوز كل المعوقات والتحديات بفضل الله ثم بحكمة وحنكة قادة دول المجلس والتي كانت دائما المرجع والملاذ في مواجهة التحديات التي تعترض مسيرة المجلس، الذي يمثل الخيار الاستراتيجي لدوله والبيت الكبير الذي يحتضن أبناءه.

وشدد الحجرف على أن أبناء مجلس التعاون إذ يستبشرون بهذا البيان، ليتطلعون إلى تعزيز وتقوية البيت الخليجي والنظر للمستقبل بكل ما يحمله من آمال و طموحات وفرص نحو كيان خليجي مترابط و متراص يعمل لخدمة دوله و شعوبه ويدفع بعجلة التنمية والتقدم والأمن و الازدهار، مستذكرا بالتقدير والعرفان في هذه المناسبة الجهود الصادقة والمخلصة التي قادها منذ اليوم الأول الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، واستكملها صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه، والتي نشهد ثمارها من خلال البيان الصادر اليوم.

كما شكر الجهود الداعمة لرئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب والأصدقاء الذين دعموا مساعي الوساطة وآمنوا بوحدة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقوته ودوره المحوري إقليميا ودوليا في تعزيز الأمن والسلم ودعم جهود التنمية.

ورفع الأمين العام لمجلس التعاون الشكر والتقدير والتهنئة إلى قادة دول المجلس في هذا اليوم المبارك وإلى أبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذين يشهدون بداية مرحلة جديدة من مسيرتنا المباركة يقودها قادة دول المجلس لتحقيق الخير والنماء والأمن والازدهار للمجلس و دوله وأبنائه.

ووجه الحجرف رسالة إلى أبناء الخليج ووسائل الإعلام بالنظر بإيجابية إلى المستقبل والابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة الخلافات أو تأجيجها، مع ضرورة التركيز على كل ما من شأنه تعزيز ودعم التضامن في مسيرة المجلس و تقوية بنيانه لمواجهة التحديات، داعيا الله أن يحفظ مجلس التعاون ويحفظ قادته وشعوبه من كل شر ومكروه ليستمر في أداء مهامه في تعزيز التضامن الخليجي والعربي، ودعم الأمن والاستقرار في المنطقه والعالم.

 

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