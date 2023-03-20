الإثنين 20 مارس 2023
توقيت مصر 18:05 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

زوجة في دعوى طلاق: "عايزني اشرب بانجو والف له سجاير الحشيش"

تركيا تكشف موعد لقاء السيسي وأردوغان

بالصور.. الجيش يستعرض أقوى أسلحته أمام قطر

هبوط حاد في أسعار النفط لمستوي قياسي منذ 2021

6 أطعمة احذرها في رمضان.. تضر بالقولون العصبي

فيديو صادم.. الأرض تنشق وتبتلع 17 طالبًا داخل مدرسة

موظف يلقي زوجته من الطابق الثامن في المرج

قرار جديد من القضاء في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

شاهد أول مواجهة بين ريهام سعيد وريم البارودي بعد خلاف 3 سنوات

"حلق وتاتو".. نجل الفنانة أنغام يصدم الجميع بظهور "غير لائق"

ADS
 

تركيا تكشف موعد لقاء السيسي وأردوغان

1953033_0
السيسي وأردوغان
Native
Teads
الإثنين، 20-03-2023 01:34 م

 

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إنه إذا وقعت تركيا ومصر اتفاقا لترسيم الحدود البحرية، فإن هذا سيكون (لصالح مصر بشكل كبير).

وأضاف الوزير التركي في تصريحات نقلها الإعلام التركي خلال رحلة عودته من مصر لتركيا، أنه دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري لزيارة تركيا خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أنه قد يحدث لقاء بين الرئيسين التركي والمصري رجب طيب أردوغان وعبد الفتاح السيسي بعد الانتخابات التركية وشهر رمضان.

وتابع: نتشاور فيما بيننا (أنقرة والقاهرة) لتحديد (زمان/موعد) إعادة تعيين السفراء بشكل متبادل بين البلدين".

وصباح يوم السبت الماضي، استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في مقر وزارة الخارجية بقصر التحرير في العاصمة القاهرة.

وقال شكري إن هناك إرادة سياسية لتطبيع العلاقات بين مصر وتركيا.

كما أوضح تشاووش أوغلو بأن "القاهرة وأنقرة تتخذان خطوات إيجابية لتطوير العلاقات"، مؤكدا أنه "سيكون هناك لقاء مرتقب بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان".

 

إقرأ ايضا

images

إحالة وزير المالية القطري السابق للمحاكمة الجنائية

saudi

حكم قضائي ضد أمراء ووزراء سابقين في السعودية.. ماذا يحدث؟

تنزيل (1)

بعد صدور أمر باعتقاله.. شاهد أول ظهور لـ بوتين

أخبار متعلقة

elbashayer-2023-03-08_217228

مقابل 250 ألف دولار.. طريقة الحصول على الجنسية المصرية للأجانب