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تحذيرات.. هطول أمطار غزيرة على السعودية

طقس-متقلب
تحذيرات.. هطول أمطار غزيرة على السعودية
 
الأحد، 01-11-2020 05:39 م الطيب حسين

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في المملكة العربية السعودية، من هطول أمطار غزيرة في عدد من المناطق.


وتوقعت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تُصحب برياح نشطة على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنوّرة، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة).

وأشار تقرير هيئة الأرصاد، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج جنوباً، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.


 

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