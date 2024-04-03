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بعد قصف سفارة إيران في دمشق.. وزير دفاع إسرائيل يوجه رسالة لدول الشرق الأوسط

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وزير دفاع الاحتلال
الأربعاء، 03-04-2024 12:27 م


قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، "نحن في حرب متعددة الساحات، هجوميا ودفاعيا".
وتابع خلال اجتماع مع أعضاء لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست: " أننا نتلقى أدلة على ذلك كل يوم، بما في ذلك الأيام القليلة الماضية، ونعمل في كل مكان كل يوم لمنع تقوية أعدائنا ولنوضح لكل من يعمل ضدنا، في جميع أنحاء الشرق الأوسط، أن ثمن العمل ضد إسرائيل سيكون باهظا".في إِشارة إلى الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق.
وحول الوضع في غزة قال: "توقفت حماس عن العمل كمنظمة عسكرية في معظم أنحاء قطاع غزة. ويختبئ قادته في الأنفاق، وقد فقدوا قدرتهم على القيادة والسيطرة في معظم أنحاء القطاع"، مضيفا: "تشير المعلومات التي تم الحصول عليها من التحقيقات مع الإرهابيين إلى وجود تنظيم منحل من لواء رفح في غزة بكتائبه الأربع، وسنتعامل معه قريبا".

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