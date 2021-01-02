بالفيديو.. الأمير النائم يثير ضجة في السعودية

السبت، 02-01-2021
09:21 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تداول رواد مواقع التواصل
الاجتماعي مقطع فيديو للأمير السعودي الوليد بن
خالد بن طلال
والمعروف إعلاميا بـ" الأمير النائم
" وهو يستجيب لتعليمات
الطبيب .
ويظهر الأمير الوليد في مقطع
الفيديو وهو يقوم برفع أصابعه إلي أعلي استجابة لتوجيهات الطبيب بعد غيبوبة استمرت
15 عام ، حسبما نشرت صفحة " أنباء السعودية " .
جدير بالذكر أن الأمير الوليد بن خالد بن طلال
تعرض لحادث سير عام 2005
خلال دراسته بالكلية العسكرية ودخل في غيبوبة منذ ذلك الوقت ، وتمت دعوة وفد طبي
مكون من 3 أطباء أمريكيين و آخر أسباني في محاولة لإيقاف النزيف من رأسه لكنه
استمر في الغيبوبة .