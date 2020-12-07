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الإمارات توقف 200 إسرائيلي في مطار دبي

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طائرة
 
الإثنين، 07-12-2020 03:16 م المصريون

أفادت قناة "i24news" الإسرائيلية، بأن السلطات الإماراتية، أوقفت صباح اليوم الاثنين، 200 مسافر إسرائيلي على متن طائرة لشركة "فلاي دبي"، عند وصولهم مطار دبي الدولي.
ووحسب القناة الإسرائيلية، لم يتم الكشف عن سبب التوقيف، لكن رجحت أن يكون ذلك متعلقا بمسألة تأشيرات الدخول غير المنظمة.
ولفتت إلى أنها أوقفت رحلة أخرى كانت ستقلع صباح اليوم من مطار "بن جوريون" قرب تل أبيب، وتم إنزال ركاب الطائرة إلى أن يتم حل المشكلة.
وعلقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الأمر، قائلة إن "المشاورات جارية لحل القضية، وإن كبار مسؤولي وزارة الخارجية يعالجون الموضوع الآن".
كما تم تأخير 4 رحلات لشركة الطيران الإسرائيلية "يسراير" إلى دبي اليوم، وطلب من الركاب "مراعاة التغييرات".
 

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