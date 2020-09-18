الجمعة، 18-09-2020
11:16 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة الصحة الأردنية عنت أول إصابة بفيروس
" كورونا
"
المستجد لكلب يملكه أحد المستثمرين الأجانب في مدينة الحسن الصناعية شمالي الأردن.
وكان صاحب " الكلب " يعتزم ترحيله بالطائرة إلي زوجته إلا أن
إصابته حالت دون ذلك ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
و أشار مصدر في وزارة الصحة إلي أنه تم أخذ عينة من صاحب الكلب وجاره
بالمنزل بمدينة الرمثا شمال الأردن ومن المتوقع أن تظهر النتيجة مساء اليوم ،
لافتا إلي أن الجهات المعنية تتتخذ الإجراءات اللازمة لعزل منزل صاحب الكلب عملا
بالبروتوكول الطبي المتبع في هذه الحالات .