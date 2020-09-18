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في الأردن

أول إصابة لـ " كلب " بفيروس " كورونا"

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 18-09-2020 11:16 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة الصحة الأردنية عنت أول إصابة بفيروس " كورونا " المستجد لكلب يملكه أحد المستثمرين الأجانب في مدينة الحسن الصناعية شمالي الأردن.
وكان صاحب " الكلب " يعتزم ترحيله بالطائرة إلي زوجته إلا أن إصابته حالت دون ذلك ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
و أشار مصدر في وزارة الصحة إلي أنه تم أخذ عينة من صاحب الكلب وجاره بالمنزل بمدينة الرمثا شمال الأردن ومن المتوقع أن تظهر النتيجة مساء اليوم ، لافتا إلي أن الجهات المعنية تتتخذ الإجراءات اللازمة لعزل منزل صاحب الكلب عملا بالبروتوكول الطبي المتبع في هذه الحالات .
 

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