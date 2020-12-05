أثار الإنقسام في حكومة الوفاق

السبت، 05-12-2020
12:30 ص
المصريون
أدى الصراع على السلطة والمال أخيراً إلى تقسيم حكومة الوفاق
الوطني إلى أطراف
مُتحاربة، و موظفو "السلطات" في طرابلس غارقون في الفساد ولا يمكنهم
تقسيم الأموال المسروقة من ميزانية الدولة.
رئيس الوزراء فايز السراج، الذي يحاول يائساً التشبث بالسلطة وإنقاذ حياته
وعدم خسارة الأموال، هو مثال واضح على الانقسام داخل حكومة الوفاق
. حيث انه في 22 نوفمبر
2020 خسر مثل العديد من حكومته أحد مصادر الربح الرئيسية حيث أعلنت المؤسسة
الوطنية للنفط رفضها تحويل الأموال إلى البنك المركزي.
وهكذا حُرمت "الحكومة" من عائدات إنتاج النفط وتصديره. حيث تم تجميد
جميع الأموال في حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي. في الوقت
نفسه، قامت الشركة في وقت سابق برفع القوة القاهرة من جميع المجالات. في أوائل
نوفمبر، تجاوز إنتاج النفط اليومي في ليبيا مليون برميل. وفقاً لذلك، زاد مقدار
الربح من بيع النفط بشكل كبير. أثر غيابها عن البنك المركزي بشدة على جيوب
السياسيين في طرابلس.
في الوقت نفسه أثر القرار على رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله. حيث
في أكتوبر 2020، أعلن صنع الله 230.2 مليون دولار في تقرير تصدير المنتجات
البترولية، بينما في الحقيقة حققت المؤسسة 381 مليون دولار. الامر الذي يمكن من
إستنتاج أن ميزانية الدولة خسرت 150 مليون دولار، خصصها صنع الله لحسابه الشخصي.
سابقا في خطة النهب و الفساد شارك كبار مسؤولي حكومة الوفاق
بمن فيهم فايز السراج
و فتحي باشاغا.
و من بين المستفيدين من الأموال المنهوبة كان مجرم الحرب و عضو تنظيم القاعدة
و قائد جماعة ردع عبدالروؤف كارة، المسؤول الاول عن نشرب و تدريب الغسلاميين
المتطرفين الأجانب على أرض مطار معيتيقة التي تم تحويلها إلى قاعدة عسكرية، و من
المستفيدين أيضاً الصديق الكبير مدير البنك المركزي. يُرجح أن سبب الخلافات
الداخلية في سلطات طرابلس هو صراع المسؤولين الفاسدين.
على سبيل المثال، لطالما سعى فتحي باشاغا إلى تولي منصب رئيس الوزراء والجلوس
علناً مكان السراج. يتلقى رئيس "وزارة الداخلية" الدعم من جهات أجنبية
في الولايات المتحدة وتركيا. خوفا من فقدان مقعده ، حاول السراج عزل باشاغا من
منصبه في أغسطس 2020. ومع ذلك ، فقد تم الطعن في هذا القرار من قبل العديد من
تشكيلات العصابات التي يسيطر عليها الوزير ، ولا سيما عصابة ردع الواقعة تحت قيادة
كارة. لم يرغب السراج في المخاطرة بحياته واستعاد باشاغا صلاحياته. ومع ذلك، لا
تزال العلاقات بين السياسيين متوترة.
هناك صراع مماثل ذو طابع شخصي قائم منذ سنوات عديدة بين رئيس البنك المركزي
الصديق الكبير ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله. يشار إلى أن قرار
الأخير برفض تحويل عائدات النفط إلى فرع طرابلس من البنك المركزي يستند فقط إلى
الجشع والكراهية الشخصية للصديق الكبيرحيث إتهمه صنع الله مراراً وتكراراً
بالتوزيع غير العادل للأموال و انه يرسل معظم الأموال المتلقاة إلى المسلحين.
النخب المالية الغربية التي تحافظ على الفوضى في ليبيا لعبت الدور الأهم. من
المربح لهم الحفاظ على مخططات الفساد داخل حكومة الوفاق
، لأن هذا لا يسمح فقط
بالعمل على المصالح السياسية والتجارية، ولكن أيضاً لكسب المال. لا تنسوا أن
الأموال التي يتلقاها باشاغا وكارة تُوزع بين الجماعات الإرهابية الموالية للولايات
المتحدة. السراج يغض النظر عن نهب أموال الدولة، لأن مثل هذا التوافق يضمن سلامته.