نصيحة غريبة من بايدن لمن يريد الزواج

قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن نصيحة غريبة لكل شاب يفكر في الزواج، مؤكدا على ضرورة اختيار عائلة لديها 5 بنات!

وبينما كان يتحدث عن إنجازاته التشريعية يوم الثلاثاء الماضي في نيو هامبشاير، كان لدى بايدن بعض النصائح الغريبة، حيث قال: "لكل شاب يفكر في الزواج، تزوج في أسرة بها 5 بنات أو أكثر"، مضيفا: "واحدة منهم سوف تحبك دائما".

وزوجة بايدن، جيل تريسي، هي الأكبر بين 5 أخوات، وسبق أن انضمت إليها أخواتها في عدة مناسبات بالبيت الأبيض.