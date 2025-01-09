كشف مصدر لبناني رفيع المستوى ملابسات موافقة حكومة تصريف الأعمال في لبنان على تسليم عبد الرحمن القرضاوي نجل الداعية الإخواني يوسف القرضاوي إلى الإمارات رغم عدم وجود اتفاق قضائي لتبادل المطلوبين بين البلدين.

وقال المصدر ، إن القرار استند إلى مذكرة التوقيف الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، الذي يلزم لبنان بتلبية الطلب الإماراتي، لكون لبنان عضواً في هذا المجلس وموقعاً على اتفاقياته، وفق ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".

وأضاف مصدر قضائي أن النيابة العامة التمييزية أنجزت التحقيقات المتعلقة بالمذكرة الإماراتية، لكونها وصلت بشكل سريع، في حين أن ملف الاسترداد المصري لم يكن مكتملاً، وهو ما أخّر استجواب القرضاوي بشأنه.

وطالبت مصر والإمارات بتسلم عبد الرحمن القرضاوي لكونه مطلوبا لدى مصر بموجب حكم قضائي، فيما طالبت الإمارات بتسلمه بعدما تحدث عن الإمارات في تسجيل مصور من سوريا ما اعتبرته يشكل جرما يتعلق بتعكير السلم الأهلي وتحريضه على العنف والإرهاب.