تسريب خطة إسرائيلية لـ اصطياد زعيم الحوثيين في اليمن

سربت إسرائيل خلال الأيام الماضية، معلومات عن تجنيد "وحدة 8200" في جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية عشرات اليهود الإسرائيليين من أصل يمني للمساعدة في القتال ضد جماعة الحوثيين في اليمن واصطياد قادة الحوثي. وفقا ل "إندبنديت عربية".

ويتزامن ذلك مع مقتل عدد من قادة جماعة الحوثي خلال الأيام الماضية بقصف جوي خلال سفرهم على الطرق في اليمن، وفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحوثيين قاموا بشن حملة اعتقالات واسعة تضمنت عناصر فيها، مع الخشية من وجود عملاء في صفوفهم.

ويشير مراقبون إلى أن إسرائيل ستتفرغ حالياً للحوثي في اليمن بعد القضاء على تهديد "حزب الله" اللبناني وحركة "حماس" في قطاع غزة.