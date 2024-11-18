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تركيا تمنع رئيس إسرائيل من حضور مؤتمر المناخ في أذربيجان

تركيا تمنع رئيس إسرائيل من حضور مؤتمر المناخ في أذربيجان

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الإثنين، 18-11-2024 12:05 م

 

أفادت وسائل إعلام تركية الاثنين، بأن تركيا رفضت طلبا بشأن السماح لطائرة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ بالعبور من مجالها الجوي.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة "الأناضول"، إن السلطات الإسرائيلية طلبت استخدام المجال الجوي التركي لعبور طائرة هرتصوغ إلى العاصمة الأذربيجانية باكو للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 29".

وأوضحت المصادر أن السلطات التركية رفضت الطلب الإسرائيلي.

وكان مكتب الرئيس الإسرائيلي، قال في بيان السبت، إنه "في ضوء تقييم الوضع الأمني ومن دوافع أمنية، قرر الرئيس هرتصوغ، إلغاء رحلته إلى أذربيجان، للمشاركة في قمة المناخ"، من دون ذكر تفاصيل إضافية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في 11 نوفمبر الجاري، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، على خلفية الحرب في المنطقة.

وصرح أردوغان: "نحن، كدولة وحكومة في الجمهورية التركية، قررنا قطع العلاقات مع إسرائيل، والآن ليس لدينا أي علاقات معها"، وأضاف أن أنقرة لن تتخذ أي خطوات أو إجراءات لتطوير التعاون أو إعادة العلاقات مع إسرائيل في المستقبل.

وحسب وسائل إعلام أذربيجانية، قالت: سبب عدم وصول الرئيس الإسرائيلي إلى أذربيجان، يكمن في مستوى مختلف تماما. يؤكد المصدر أن السبب يتلخص في أن السلطات التركية منعت دخول طائرة الرئيس الإسرائيلي وتحليقها في مجالها الجوي.

 

وقال المصدر: للأسف، لم تسفر المفاوضات المكثفة لحل هذا الموضوع عبر القنوات الدبلوماسية والتي استمرت عدة أيام، عن أي نتائج. لقد وفرت أذربيجان كل الظروف اللازمة لمشاركة جميع الأطراف فيه، ولكن الوضع المحيط بزيارة الرئيس الإسرائيلي تعرقل لأسباب خارجة عن إرادة بلادنا".

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